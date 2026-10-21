Manisa’da korkunç olay! Çifte cinayette yasak ilişki iddiası

Edinilen bilgilere göre olay, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olan Hasan Hüseyin Bulut (25) ile eşi Duygu B. arasında ilişki olduğunu öğrenen İsmail B., Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya gitti.

Hasan Hüseyin Bulut'a gözdağı vermek amacıyla tarlaya gittiği öne sürülen İsmail B., yanında bulunan av tüfeğiyle genç adamı bacaklarından vurdu. O sırada oğlunu korumak için önüne geçen baba Arif Bulut (54) ise göğsünden vuruldu.

BABA VE OĞUL OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Arif Bulut'un hayatını kaybettiğini gören şüphelinin, ardından Hasan Hüseyin Bulut'a yeniden ateş ettiği ve genç adamın da yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın duyulması üzerine tarlaya gelen Bulut ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli İsmail B.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin av tüfeğiyle birlikte teslim olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.