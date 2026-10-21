TOKİ’den Şehzadeler’e 687 yeni yuva

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Şehzadeler'de beş mahalleyi kapsayan TOKİ Kentsel Dönüşüm Projesi'nin şantiyesinde ve örnek dairesinde incelemelerde bulundu. Arınç'a AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband da eşlik etti. Projenin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapan Arınç, hak sahibi vatandaşların yeni yuvalarına kavuşma sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.

"KESİNTİ SORUNUNU GİDERDİK"

HEMŞEHRİLERİNİN güvenli, huzurlu ve sağlıklı konutlarda yaşamalarını önemsediklerini ifade eden Arınç, çalışmaların tamamlanarak teslimatların en kısa sürede gerçekleştirilmesi için süreci takip ettiklerini kaydetti. Arınç, projenin Şehzadeler'e ve hak sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Arınç, "Şehzadeler bölgemizde İshakpaşa, Gediz, Kocatepe, Bayındırlık, Dilşikar, yani beş mahalleyi kapsayacak bir kentsel dönüşüm projesi başladı. Bir dönem akamete uğramıştı. Muhtelif sebeplerle yarıda kalmıştı. Ama şu an çok daha hızlandık, hızlanmaya da devam edecek. Etrafıyla birlikte güvenli binalara kavuşacağız. Muhtarlarımızla birlikte orada gezme imkanı bulduk. Bizim orada hedefimiz 2 bin 500 konut. Şu an 687 konut ilk etapta önümüzdeki Nisan ayında müteahhitten teslim edilecek. Ondan sonra zaten kura ve hak sahipliği süreci başlayacak. Benim tahminim bir şey çıkmazsa mayıs ayında orada vatandaşlarımız evlerinde oturmaya başlamış olur. Tabii o süreci devam ettirirken evleri yıkılan vatandaşlarımızın o süreç içinde almaları gereken hakları olan kira yardımları var. Burada zaman zaman kesinti dönemleri oldu. Onları da daha önce hep konuşmuştuk. Bu sorunları giderdik. Bu süreç bitene kadar durumun aynı şekilde devam etmesi için de Çevre Şehircilik Bakanlığımızla görüşmelerimize devam ediyoruz" dedi.