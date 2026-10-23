Manisa’ya yeni cami ve Kur’an kursu kazandırılıyor

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi'ne cami, Kur'an kursu ve müştemilat kazandırılması için protokol imzalandı. Yonca Gıda Sanayi A.Ş. tarafından yapılacak projeye ilişkin protokol, Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen törenle imza altına alındı. Törende konuşan Vali Vahdettin Özkan, Manisa'ya kazandırılacak hizmet dolayısıyla Sait Türek'e ve ailesine teşekkür etti. Protokolün hazırlanmasında emeği geçen İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve personeline de teşekkür eden Özkan, yatırımın Manisa'ya hayırlı olmasını diledi.