İşçi servisinin çarptığı bisikletli çocuk can verdi

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde işçi servis minibüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli Yunus Zelf hayatını kaybetti. Kaza, Sağlık Mahallesi'ndeki Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi ile 117 Sokak kavşağında meydana geldi. Doğan Kaya (63) yönetimindeki 45 J 7197 plakalı minibüs, bisikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu çocuğa çarptı. Olay yerinde yaşamını yitiren Yunus Zelf'in cenazesi, incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken minibüs trafikten men edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.