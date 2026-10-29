‘Komşum Projesi’ ile iyiliğin kapısı aralandı

MANİSA'DA, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında kalan üniversiteli gençler, "Komşum Projesi" kapsamında yaşlı vatandaşların kapılarını çalarak gönüllerine dokunuyor. Proje kapsamında özellikle yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden gönüllü öğrenciler, büyüklerinin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla ev işlerine yardımcı oluyor, ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. Ziyaretlerde yaşlılarla sohbet eden gençler, onların hayat tecrübelerini dinleyerek geçmişle gelecek arasında gönül bağları kuruyor. Manisa'nın farklı ilçelerinde sürdürülen projeyle gençler, toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kuşaklar arası iletişimin en güzel örneklerini sergiliyor.