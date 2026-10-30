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Manisa'da 152 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: 17 yaşındaki firari yakalandı!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, hakkında 152 yıl 5 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

SABAH

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Manisa’da 152 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: 17 yaşındaki firari yakalandı!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Manisa’da 152 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: 17 yaşındaki firari yakalandı!

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Mahallesi 709 Sokak'taki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Parkı'nda durumundan şüphelendikleri H.S'yi (17) durdurdu. Yapılan sorgulamada, H.S'nin İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Denizli Çocuk Mahkemelerince "hırsızlık" suçundan toplamda 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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