Manisa’da feci kaza: Hafif ticari araç iş makinesine çarptı! 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, saat 20.00 sıralarında Şehitler Mahallesi YediEylül Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Bülent D. (38) yönetimindeki 09 ACR 708 plakalı hafif ticari araç, Karaağaç yolu istikametine seyir halindeyken yol kenarında park halinde duran ve kanal açma çalışmasında kullanılan ekskavatöre çarptı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Bülent D. ile araçta bulunan yolcular Fahri Topalcık (67) ve Mustafa Ali B. (54) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Fahri Topalcık, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Topalcık'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. İş makinesinin bulunduğu çalışma alanının güvenlik şeridiyle çevrildiği ve kazanın ardından yolun trafiğe açık olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.