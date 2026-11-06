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Haberler Manisa Ayva üreticisinin yüzünü güldürdü

Ayva üreticisinin yüzünü güldürdü

EMRE SAÇLI

Giriş Tarihi: Gazete

Ayva üreticisinin yüzünü güldürdü

MANİSA'NIN Gördes ilçesinde sonbaharla birlikte hasat edilen ayvalar, pazar ve manav tezgahlarında yerini aldı. Kendine has aroması ve lezzetiyle ilgi gören Gördes ayvası, kilosu 50 ila 100 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken hem üreticinin hem de esnafın yüzünü güldürdü. Gördes'in bereketli topraklarında yetiştirilen ayvalar, üreticiler tarafından özenle toplanarak ilçe pazarındaki tezgahlara getirildi. Sarı rengi, kendine özgü kokusu ve lezzetiyle dikkat çeken ayvalar, özellikle kışlık hazırlık yapan vatandaşlardan ilgi görüyor.

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