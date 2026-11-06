MTSO Bosna Hersek heyetini ağırladı

MANİSA Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), uluslararası ticari ilişkilerini geliştirmek ve üyelerine yeni pazarların kapılarını aralamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bosna-Hersek'ten gelen ekonomi heyetini ağırladı. Ziyarette, iki bölge arasındaki yatırım fırsatları ele alındı. Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Scaronibonji yer aldı. Manisa TSO, gerçekleştirdiği uluslararası temaslarla üyelerinin yeni pazarlara ulaşmasını ve yabancı yatırımcılarla iş bağlantıları kurmasını hedefliyor.