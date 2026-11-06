Tarım teknolojilerinin kalbi fuarda atıyor

MANİSA'DA 100'den fazla firma ve 300'den fazla markanın katılımıyla açılan 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı (TEKNOTARIM'26), yeni nesil tarım teknolojileri ile sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Manisa Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Tarım Fuarı 8 Kasım'a kadar açık kalacak. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, TACT Fuarcılık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda, çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle düzenlenen TEKNOTARIM'26'da 100'den fazla firma ve 300'den fazla marka yer alıyor.