Annesini ve kardeşini bıçaklayıp öldürdü

MANISA'NIN Yunusemre ilçesinde, aralarında çıkan tartışma sonucunda Uğur Kabaağaç 73 yaşındaki annesini ve 42 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olay, sabah saatlerinde, Yunusemre ilçesi Ayniali Mahallesi 3316. sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi.

ABLASINA İTİRAF ETTİ

EVE gelen Uğur Kabaağaç (45) ile annesi Hülya Aktaş (73) ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç (42) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Uğur Kabaağaç mutfaktan aldığı bıçakla annesini ve kardeşini vücutlarının çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Şüpheli Uğur Kabaağaç olaydan sonra ablasını telefonla arayarak "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" diyerek işlediği korkunç cinayeti itiraf etti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

BUNUN üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, anne Hülya Aktaş ile oğlu Hüseyin Kabaağaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ve savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetin ardından kaçan şüpheli Uğur Kabaağaç polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.