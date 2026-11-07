Manisa’da annesini ve ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde annesini ve ağabeyini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ayni Ali Mahallesi'nde yaşayan Uğur K. (46), ablasını telefonla arayarak aynı binada bulunan annesi Hülya A. (73) ile ağabeyi Hüseyin K'yi (47) bıçakladığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Hülya A. ve Hüseyin K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Uğur K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve hayatını kaybeden ağabeyinin kanser hastası olduğu öğrenildi.