Haberler Manisa Toprağın sultanı çiftçiler yarıştı Toprağın sultanı çiftçiler yarıştı CÜNEYT HASÇELİK









MANİSA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarımsal üretimde kadınların bilgi birikimini, emeğini ve üretimdeki öncü rolünü ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen "Kadın Çiftçiler Yarışıyor - Toprağın Sultanları Bilgi Yarışması" gerçekleştirildi. Toprağa sevgiyle dokunan, üretime emek veren ve geleceği bereketle büyüten kadın çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışma, kadın emeğinin tarımdaki vazgeçilmez yerini bir kez daha gözler önüne serdi. Manisa'nın 11 ilçesinden tarımsal üretime gönül vermiş, alın teriyle toprağa değer katan 11 kadın çiftçinin katılımıyla düzenlenen yarışmada; tarım, hayvancılık, gıda, tarımsal desteklemeler ve üretime ilişkin farklı konularda toplam 25 soru yöneltildi. Bilgi, birikim ve heyecanın bir araya geldiği yarışmada kadın çiftçiler kıyasıya mücadele etti.

EMEKLERİ ÇOK BÜYÜK

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, kadın çiftçilerin tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: "Kadın çiftçilerimiz sadece üretimin değil, kırsal kalkınmanın, aile ekonomisinin ve tarımsal kültürümüzün de temel taşıdır. Onların emeğiyle topraklarımız hayat buluyor, sofralarımız bereketleniyor, geleceğimiz güvenle büyüyor. Bu yarışmayı yalnızca bir bilgi yarışması olarak değil, kadın emeğine duyduğumuz saygının, üreticilerimize verdiğimiz değerin ve kadınlarımızın tarımdaki güçlü varlığının bir ifadesi olarak görüyoruz. Üreten, emek veren, toprağa gönül veren tüm kadın çiftçilerimizi yürekten kutluyor; tarıma ve ülkemizin üretim gücüne sundukları değerli katkılar için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.