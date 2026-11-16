Manisa’da pamuğun ekim alanı dörtte bire düştü

MANISA'DA pamuk üretimi ciddi daralma yaşarken, ekim alanlarının son bir yılda 100-120 bin dekardan yaklaşık 25 bin dekara gerilediği öngörülüyor. Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve pamuk üreticisi Can Erken, finansmana erişimde yaşanan güçlükler, ithal pamukla rekabet ve yetersiz desteklerin yerli üretimi olumsuz etkilediğini belirtti. İşletmelerini ayakta tutabilmek için teknoloji yatırımlarıyla maliyetleri düşürmeye ve üretim kalitesini artırmaya çalıştıklarını ifade eden Erken, mevcut koşullarda sektörün sürdürülebilirliğinin zorlaştığına dikkat çekti. Pamuk üretiminin devam edebilmesi için prim ve teşvik desteklerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Erken, gerekli adımların atılmaması halinde başta Manisa olmak üzere Ege Bölgesi'nde pamuk ekim alanlarının daha da azalacağı uyarısında bulundu.