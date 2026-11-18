İzmir 'de 1 milyon 264 bin 925 konut abonesini ilgilendiren yeni su tarifesi için geri sayım başladı. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'a sunulan düzenleme, 25 Kasım'da İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylanacak. Kabul edilmesi halinde yeni tarife 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle 1 Haziran 2026'dan bu yana 6 metreküp olarak uygulanan indirimli tüketim sınırı 10 metreküpe çıkarılacak. İlk 10 metreküp için mevcut 25 liralık su ve atık su birim bedeli 22 liraya düşürülecek. Böylece düşük tüketimli abonelerin faturalarında önemli bir rahatlama sağlanacak.

2027'DE ZAM YOK

İndirim yalnızca düşük tüketimle sınırlı kalmayacak. Konutlarda 11-20 metreküp aralığındaki birim fiyat 99,83 liradan 70 liraya, 21-40 metreküp aralığındaki fiyat ise 145 liradan 140 liraya indirilecek. İş yerlerinde de ilk 10 metreküpün birim bedeli 50 liradan 44 liraya, 11-20 metreküp aralığındaki fiyat 199,65 liradan 140 liraya düşürülecek. 21-40 metreküp aralığında ise 290 liralık birim fiyat 280 lira olacak. Yeni tarife, 1,2 milyondan fazla konut abonesinin yanı sıra iş yerlerini de kapsayacak. Kararın 25 Kasım'daki toplantıda netleşmesi bekleniyor. İzBB Başkanı Cemil Tugay, "Büyükşehirler arasında en düşük su ücreti İzmir'de olacak. 2027'de ulaşıma ve suya zam yapmayacağım" dedi.

ESKİ VEKİL İNDİRİME BİLE MUHALEFET ETTİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesinin vatandaşın bütçesini rahatlatmak amacıyla hazırladığı indirim teklifi de muhalefeti memnun etmeye yetmedi. Düzenleme, gazeteci Sinan Burhan ile CHP İstanbul eski milletvekili Barış Yarkadaş'ı karşı karşıya getirdi. Burhan, "Cemil Tugay AK Parti'ye geçti ama hizmet gelmez diyordun. Tugay AK Parti'ye geçti, suda yüzde 70 indirim var" dedi. Yarkadaş ise, "Ne oldu, birden bire Cemil Tugay'ı över hale geldiniz. Bugüne kadar niye yapmamış?" şeklinde karşılık verdi. Burhan ise Yarkadaş'ın yaklaşımını eleştirerek indirimin İzmir halkının lehine olduğunu ve takdir edilmesi gerektiğini savundu.