İzmir'e yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta konumlanan Tire, tarih boyunca ev sahipliği yaptığı pek çok medeniyetin izlerini taşıyan, Ege'nin en zengin kültür havzalarından biri. Kuşadası ve Selçuk'a yakınlığıyla arkeoloji meraklılarının da rotasında yer alan bu şirin ilçe, sadece tarihi yapılarıyla değil, doğası ve geleneksel yaşamıyla da keşfedilmeyi bekliyor.
TARİH KOKAN SOKAKLAR VE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER
Tire sokaklarında adeta zamanda yolculuk yaparken karşınıza çıkan tarihi yapılar ve kültürel duraklar gezinizin en keyifli kısmını oluşturuyor.
Yoğurtluoğlu Külliyesi (Yavukluoğlu Cami): 15. yüzyıldan günümüze ulaşan ve 2005 yılında geçirdiği kapsamlı restorasyonla yeniden ibadete açılan bu tarihi külliye, ilçenin en önemli dini ve mimari eserleri arasında yer alıyor Yavukluoğlu Cami. Tire'de ayrıca Ulu Cami, Gucur Cami, Tahtakale Cami ve Yahşibey Cami gibi keşfedilmeyi bekleyen pek çok cami bulunuyor.
Necip Paşa Kütüphanesi: Sultan 2. Mahmud döneminin devlet adamlarından Gürcü Necip Paşa tarafından 1827 yılında yaptırılan kütüphane, bünyesindeki 10 binden fazla kitapla dikkat çekiyor. Büyük İslam alimi İbn-i Sina'nın "Kitabüş-Şifa"sı ve 1160 yılında el yazısıyla kopyalanan "İşarat" gibi paha biçilemez yazma eserler bu kütüphanede korunuyor Necippaşa Kütüphanesi.
Tire Kent Müzesi ve Tarihi Dokular: Bölgenin köklü geçmişini gözler önüne seren T.C. Tire Belediyesi Kent Müzesi, Osmanlı döneminden kalma paralar, el sanatları ve yöresel etnografik eserlerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Ayrıca ilçede Kayıstiros kaya mezarları, Kurşunluhan, Tahtakale Hamamı, Yalınayak Hamamı ve Ali Baba Tekkesi de rotanıza ekleyebileceğiniz kıymetli duraklar arasında
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AÇIK PAZARLARINDAN BİRİ: TİRE PAZARI
Ziyaretinizi Salı gününe denk getirdiyseniz, sizi Türkiye'nin en büyük açık pazarlarından biri karşılıyor demektir. İlçenin sokaklarına yayılan ve 1500'ün üzerinde tezgahın açıldığı Tire Pazarı, yerli halkın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de binlerce ziyaretçi çekiyor
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Organik Otlar ve Lezzetler: En iyi ot pazarları arasında ilk sıralarda yer alan pazarda; yörede yetişen şifalı ve taze otları, dağ kekiklerini, organik sebze ve meyveleri bulabilirsiniz.
El Emeği Göz Nuru: Tire'nin kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını canlı tutan ustaların eserlerine rastlayabilirsiniz. Yöre kadınlarının el emeği iğne oyaları, kanaviçeler, keçe ürünleri ve nalınlar pazarın en çok ilgi gören parçaları arasında.
Antika Hazineleri: Pazarda sadece gıda ve tekstil değil, geçmişin izlerini taşıyan nostaljik antika eşyalar da meraklılarını bekliyor.
USTALARDAN HİKAYELER DİNLEYİN
Tire, geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı nadir ilçelerden biri olma özelliğini koruyor. Çarşıda gezintiye çıkıp sayıları oldukça azalmış olan el sanatları ustalarıyla tanışabilir, bir fincan kahve eşliğinde Türk kültürü ve zanaatkarlık üzerine ilginç hikayeler dinleyebilirsiniz. Tarih, doğa ve samimi insanlarıyla Tire, hafta sonu kaçamakları veya keyifli bir kültür turu için ideal rotalar arasında sizi bekliyor.