Necip Paşa Kütüphanesi: Sultan 2. Mahmud döneminin devlet adamlarından Gürcü Necip Paşa tarafından 1827 yılında yaptırılan kütüphane, bünyesindeki 10 binden fazla kitapla dikkat çekiyor. Büyük İslam alimi İbn-i Sina'nın "Kitabüş-Şifa"sı ve 1160 yılında el yazısıyla kopyalanan "İşarat" gibi paha biçilemez yazma eserler bu kütüphanede korunuyor Necippaşa Kütüphanesi. Tire Kent Müzesi ve Tarihi Dokular: Bölgenin köklü geçmişini gözler önüne seren T.C. Tire Belediyesi Kent Müzesi, Osmanlı döneminden kalma paralar, el sanatları ve yöresel etnografik eserlerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Ayrıca ilçede Kayıstiros kaya mezarları, Kurşunluhan, Tahtakale Hamamı, Yalınayak Hamamı ve Ali Baba Tekkesi de rotanıza ekleyebileceğiniz kıymetli duraklar arasında



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AÇIK PAZARLARINDAN BİRİ: TİRE PAZARI

Ziyaretinizi Salı gününe denk getirdiyseniz, sizi Türkiye'nin en büyük açık pazarlarından biri karşılıyor demektir. İlçenin sokaklarına yayılan ve 1500'ün üzerinde tezgahın açıldığı Tire Pazarı, yerli halkın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de binlerce ziyaretçi çekiyor

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Organik Otlar ve Lezzetler: En iyi ot pazarları arasında ilk sıralarda yer alan pazarda; yörede yetişen şifalı ve taze otları, dağ kekiklerini, organik sebze ve meyveleri bulabilirsiniz.