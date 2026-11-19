MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde zeytinlikteki hayvan damında oyun oynarken çöken duvarın altında kalan İbrahim Öz (9), hayatını kaybetti. Acı olay, Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde bulunan ve başkasına ait olan zeytinlikteki hayvan damında oyun oynayan İbrahim Öz'ün üzerine duvar çöktü. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan Ertan Öz, enkaz altında kalan oğlunu kurtarmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çıkarılan İbrahim Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.