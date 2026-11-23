MANİSA Kırkağaç'ta zeytin üreticileri vadesi yaklaşan zirai kredilerini nasıl ödeyeceklerini düşünüyor. Zeytin hasadında ödenmek düşüncesiyle çektikleri zirai kredileri vadesi yaklaştıkça zeytin fiyatlarını da düşük olması sebebiyle Kırkağaç'ta üreticileri bu kredileri nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünüyor. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, yetkililerden destek istediklerini açıkladı. Özarı, üst birlik olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne konuyu ileteceklerini belirterek, birlik tarafından da ilgili makamlara ve bakanlıklara gönderileceğini ifade ederek olumlu bir sonuç beklediklerini kaydetti. Özellikle borçların faizsiz bir şekilde birkaç yıla yayılmasını istediklerini açıkladı.

FİYATI 18 TL'YE DÜŞTÜ

Zeytin tarlasından bir paylaşım yapan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Değerli çiftçilerimiz ve değerli kamuoyu. Yani dün itibariyle zeytin fiyatları, yağlık zeytin fiyatları maalesef 18 TL'ye kadar düştü. Yani böyle olunca tabii zaten çiftçilerimizde bir korku vardı. Amele götürse 2000 lira işçilik. Topladığı zeytin 100 kilo. 18 TL'den 100 kilosu 1800 TL ediyor. 2000 lirasını işçiye ver. 200 lira cepten para gidecek. Yani çok zor bir durumdayız. Şöyle bir talep var çiftçilerimizden Ziraat Odası Başkanlığına. Başkanım diyorlar bizim durumumuzu yukarılara iletin. Bu çektiğimiz zirai kredileri zeytine güvenerekten çektik biz bunları. Ödemekte çok zorlanacağız. Belki de ödeyemeyeceğiz. Bunları bir yıl ertelenmesini istiyoruz şeklinde talepleri var çiftçimizin. Allah nasip ederse biz de tabii zeytin topluyoruz. Pazartesi günü ilk işimiz üst birliğimiz olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne bu konuyu yazı ile bildireceğiz. Birliğimiz de bunu ilgili makamlara ve bakanlıklara gönderecektir. Beklediğimiz sonucun çıkması dileklerimle inşallah iyi bir şeyler çıkar. Borçlarımız ertelenir" dedi.