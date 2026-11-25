MANİSA Salihli'deki Demirköprü Barajı'nda kurulan Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamındaki ilk yüzer güneş enerjisi santralinde (GES) üretime yıl başında başlanacak. Baraj yüzeyinde yaklaşık 500 dönümlük alana kurulacak santralin yatırım bedelinin 41 milyon avro olması öngörülüyor. Yılda 77.6 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi hedeflenen tesisle ilgili konuşan yatırımcı firma yönetim kurulu başkanı Muhammet Balkaya, "Burada 20 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılanacak" dedi.