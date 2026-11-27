MANİSA'DA su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı adına önemli bir çevre projesi hayata geçirildi. Sağlık Bakanlığı, Manisa Valiliği, Yunusemre Belediyesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi ve Çevreci Yeşil Diyaliz Merkezi (ÇEYEDD) iş birliğiyle başlatılan "Diyalizden Filize Su Geri Kazanım Projesi" kapsamında, diyaliz işlemi sırasında saf su üretiminden geriye kalan ve gerekli analizleri yapılan su yeniden değerlendiriliyor. Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde kurulan sistem sayesinde günlük 6 ton, yıllık ise 2 bin 160 ton suyun park ve bahçelerin sulanmasında ve temizlik çalışmalarında kullanılması hedefleniyor. Projeyle yılda yaklaşık 2 milyon TL yakıt tasarrufu da sağlanması planlanıyor. Çevreci Yeşil Diyaliz Merkezi Başkanı Prof. Dr. Soner Duman, sistemin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması halinde yılda yaklaşık 2,5 milyon ton suyun geri kazanılabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı, Manisa Valiliği, Yunusemre Belediyesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi ve Çevreci Yeşil Diyaliz Merkezi iş birliğiyle yürütülen proje, su kaynaklarının korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Neslin Yağlı ise hastanede çevresel sürdürülebilirlik adına önemli bir uygulamayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.