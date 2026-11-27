BAŞKAN TUGAY'A TEŞEKKÜR Seçim döneminde su fiyatlarını kademeli olarak düşürme sözü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay 'ın göreve gelmesinin ardından indirimli tüketim sınırı önce 4, ardından 6 metreküp olarak uygulandı. Yeni düzenlemeyle bu sınırın 10 metreküpe yükseltilmesi, Başkan Tugay'ın temel su tüketiminde İzmir'i en düşük fiyatlı büyükşehir haline getirme hedefi doğrultusunda yeni bir adım oldu. Böylece Başkan Tugay, İzmirlilere verdiği sözü tuttu. Su ve atık su tarifesinde yüzde 70'e varan indirim kararı, İzmirliler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Esnaf Yahya Er, "Suya indirim yapılması bütün esnafı rahatlatacak. Çok mutluyuz" diye konuştu. İndirimin vatandaşlara büyük katkı sağlayacağını belirten İrfan Büker, Başkan Tugay'a teşekkür etti.

'BU İNDİRİME ÇOK SEVİNDİK'

Ev işlerinde çok su harcadığını belirten Hatice Baloğlu ise "Belirli bir miktarın üzerinde tüketim yapılınca fatura yükseliyordu. İndirimli tüketimin 10 metreküpe çıkarılması beni çok mutlu etti. Bu yüzden indirime sevindim. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi. İndirimin esnafı rahatlatacağını dile getiren Serhat Zirek ise, "İndirim haberi bize çok iyi geldi. Sonuçta masraflarımız yüksek. İndirim, giderlerimiz açısından önemli bir avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı. Berberlik yapan Görkem Biçer ise, "Su tüketimimiz çok fazla. Bu indirim, küçük esnafın büyük bir sorununun ortadan kalkması demek. Bizim için harika bir uygulama. Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, İZSU Genel Müdürlüğü'ndeki yetkililere çok teşekkür ediyorum. Yapılmış olan indirim bizi çok memnun etti" ifadelerini kullandı.