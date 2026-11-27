İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle birlikte konutlarda 6 metreküp olan indirimli tüketim sınırını 10 metreküpe çıkarırken, bu kademede su ve atık suyun metreküp bedeli 22 lira olarak belirlendi. Yeni düzenleme iş yeri abonelerinin de giderlerini azaltacak. Ayda 10 metreküp su tüketen bir iş yerinin faturası yaklaşık yüzde 70 azalacak.
BAŞKAN TUGAY'A TEŞEKKÜR
Seçim döneminde su fiyatlarını kademeli olarak düşürme sözü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından indirimli tüketim sınırı önce 4, ardından 6 metreküp olarak uygulandı. Yeni düzenlemeyle bu sınırın 10 metreküpe yükseltilmesi, Başkan Tugay'ın temel su tüketiminde İzmir'i en düşük fiyatlı büyükşehir haline getirme hedefi doğrultusunda yeni bir adım oldu. Böylece Başkan Tugay, İzmirlilere verdiği sözü tuttu. Su ve atık su tarifesinde yüzde 70'e varan indirim kararı, İzmirliler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Esnaf Yahya Er, "Suya indirim yapılması bütün esnafı rahatlatacak. Çok mutluyuz" diye konuştu. İndirimin vatandaşlara büyük katkı sağlayacağını belirten İrfan Büker, Başkan Tugay'a teşekkür etti.
'BU İNDİRİME ÇOK SEVİNDİK'
Ev işlerinde çok su harcadığını belirten Hatice Baloğlu ise "Belirli bir miktarın üzerinde tüketim yapılınca fatura yükseliyordu. İndirimli tüketimin 10 metreküpe çıkarılması beni çok mutlu etti. Bu yüzden indirime sevindim. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi. İndirimin esnafı rahatlatacağını dile getiren Serhat Zirek ise, "İndirim haberi bize çok iyi geldi. Sonuçta masraflarımız yüksek. İndirim, giderlerimiz açısından önemli bir avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı. Berberlik yapan Görkem Biçer ise, "Su tüketimimiz çok fazla. Bu indirim, küçük esnafın büyük bir sorununun ortadan kalkması demek. Bizim için harika bir uygulama. Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, İZSU Genel Müdürlüğü'ndeki yetkililere çok teşekkür ediyorum. Yapılmış olan indirim bizi çok memnun etti" ifadelerini kullandı.
'GİDERLERİMİZ AZALACAK'
30 yıldır esnaflık yapan Bahattin Seyhan, su tarifesindeki indirimin hem esnafı hem de vatandaşı rahatlatacağını belirterek, "İndirim maddi açıdan bizim için çok iyi olacak" dedi. Erkek kuaförü Mehmet Umar ise suyun iş yerleri için önemli bir gider kalemi olduğunu belirterek, "Sonunda beklediğimiz indirimle esnaf biraz rahatlar. Saç yıkama ve dükkan temizliği yapıyoruz, suyu çok kullanıyoruz. İndirimle büyük bir gider kalemimiz azalacak" diye konuştu. İndirimin hane ekonomisine katkı sağlayacağını söyleyen 70 yaşındaki Mehmet Ali Coşkun, "İndirimden çok memnunuz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Faturalarımız daha da az gelecek. Emekli olarak hane ekonomimize çok katkısı olacak" diye konuştu.