Bitkinin Türkçe adı 'Soma fiği' olarak belirlendi. Küçük, açık leylak renkli çiçekleri ve tüysüz küçük fasulyemsi meyveleri olan Soma fiği, Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve doktora öğrencileri Tuğkan Özdöl ile Aşkın Öykü Çimen'in, fiğler üzerine çalışan Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Tekşen ile yürüttükleri ortak çalışmayla bilim dünyasına tanıtıldı.

BİTKİYE İLK DEFA 2021 YILINDA RASTLANILDI

Son keşifleri olan Soma fiğini Manisa'nın Soma ilçesinde Sarıkaya bölgesinde yaptıkları saha çalışmaları sırasında bulduklarını söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, bitkiye ilk defa 2021 yılında rastladıklarını vurgulayarak, "Sarıkaya bölgesinde bugüne kadar rastlamadığımız halk arasında fiğ olarak bilinen, bilimsel ismi Vicia olan bu cinsten bir bitki gözümüze çarptı ve bitkinin farklı olabileceğini düşündük. Yaptığımız literatür taramalarında, bitkinin günümüze kadar Vicia cinsi altında bulunan türler arasında yer almadığını fark ettik. Konu uzmanlarından Prof. Dr. Mehtap Tekşen ile irtibata geçtik ve beraber bir çalışma yaptık. Bu çalışmayla beraber bilimsel adıyla 'Vicia somaensis' ve Türkçe adı 'Soma fiği' olarak bilim dünyasına tanıtıldı" ifadelerinde bulundu.