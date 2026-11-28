MANİSA merkezli 3 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar ağına yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 191 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. 24 Kasım tarihinde Manisa merkezli olmak üzere İzmir ve Batman'da 36 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 32 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, yasa dışı bahis ve sanal kumarın finansal kaynaklarının kurutulması ve suç ağlarının ortaya çıkarılmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.