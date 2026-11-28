MANİSA Yunusemre İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Düzlen İlkokulunda "Bugünün Hasadı, Yarının Umudu" anlayışıyla gerçekleşen Zeytin Hasadı Şenliği, üniversite öğrencileri ile minik öğrencileri aynı bahçede buluşturdu. Hasattan elde edilecek gelirin tamamı okulun eğitim ihtiyaçları için kullanılacak. Manisa Yunusemre İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Emin Efe'nin öncülüğünde sürdürülen üniversiteokul iş birliği çalışmaları kapsamında, eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen anlamlı bir projeye daha imza atıldı. Düzlen İlkokulunda gerçekleştirilen "Zeytin Hasadı Şenliğinde üniversite öğrencileri, ilkokul öğrencileri, öğretmenler ve mahalle sakinleri bir araya geldi. Dayanışma, gönüllülük ve doğa sevgisinin ön plana çıktığı etkinlikte, öğrenciler hem zeytin hasadının heyecanını yaşadı hem de doğayla iç içe öğrenme fırsatı buldu. Gönüllü üniversite öğrencileri, zeytin hasadının yanı sıra Düzlen İlkokulu öğrencilerine yönelik doğa temelli, eğitici ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdi. Sanat atölyeleri, yaratıcı drama, eğitsel oyunlar ve doğa temalı çalışmalarla çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.