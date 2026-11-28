Yaklaşık 38 milyon zeytin ağacıyla ülkemizin en önemli zeytin üretim merkezi olan Manisa'da zeytin hasadı devam ediyor. Bu sezon kentte zeytin üretiminin yaklaşık 850 bin tona, zeytinyağı üretiminin ise yaklaşık 90 bin tona ulaşması bekleniyor. Üreticiler, hasat ettikleri zeytinleri sıkım için fabrikalara getirirken işletmeler yoğunluğu karşılamak için 24 saat çalışıyor. Rekoltenin artması ve makineli hasat nedeniyle daha kısa sürede daha çok zeytin toplanması nedeniyle zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk oluştu.

ÜRÜN MİKTARI BOL

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, zeytinde geçen yılın "yok yılı" olduğunu, zirai don nedeniyle verim kaybı yaşandığını ancak bu sezon yağışların etkisiyle ağaçlardaki ürün miktarının arttığını ifade etti. Zeytin ağaçlarının bu yıl fazla ürün tutması nedeniyle sofralık yerine yağlık zeytinin öne çıktığını kaydeden Özkasap, makineli hasadın da yaygınlaşmasıyla fabrikalara çok daha hızlı ürün ulaştırıldığını belirtti.

LİSANSLI DEPOCULUK

Özkasap, fabrikaların 24 saat çalıştığını ancak hasat hızının işleme kapasitesini zorladığını dile getirerek, "Örneğin bir fabrikanın 50 ton kapasitesi varsa şu an fabrikalar 24 saat çalışıyor. 100 ton zeytin getirirsek her gün 25-30-50 ton civarında ertesi güne devir oluyor. Zeytin ne kadar çok beklerse ekonomik değerinde de sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Zeytin dalında, ağaçta beklediği zaman ise hiçbir sıkıntıyla karşı karşıya kalmıyoruz." diye konuştu.