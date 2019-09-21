İcradan satılık tatil köyü!

Bodrum’un Torba Mahallesi’nde faaliyet gösteren Onura Tatil Köyü’nün üst kullanım hakkı, 49 Milyon TL’ye icradan satışa çıkarıldı. Tatil köyünün 94 odası, 2 adet engelli odası, 392 yatak, 300 kişilik 2. sınıf lokanta, 120 kişilik oturma salonu, 100 kişilik bar salonu, açık yüzme havuzu bulunuyor.

Bodrum 1. İcra Dairesi Müdürlüğü Torba Mevkii'ndeki Onura Tatil Köyü'nün üst kullanım hakkını icradan satışa çıkardı. Tatil köyünün tahsis süresinin 1995 yılında başladığı ve süresinin bitmesine 26 yıl kaldığı öğrenildi. Tatil köyünün 94 odası, 2 adet engelli odası, 392 yatak, 300 kişilik 2. sınıf lokanta, 120 kişilik oturma salonu, 100 kişilik bar salonu, açık yüzme havuzu bulunuyor.



AÇIK ARTIRMA 28 KASIM'DA



Ayrıca havuz bar, Türk hamamı, sauna, spor salonu, masaj odası, amfi tiyatro, dinlenme terasları, 2 adet tenis kortu, voleybol-basketbol sahası ve 60 araçlık otoparkı da bulunan tatil köyünün çevresinde de 5 yıldızlı oteller yer alıyor. Açık artırma ihalesi 28 Kasım'da saat 11:00'de Bodrum Adalet Sarayı 1. İcra Müdürlüğü önünde düzenlenecek.

TUBA AYHAN