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Haberler Muğla Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi dehşet saçtı! Erkek arkadaşını bacağından bıçakladı

’nun dehşet saçtı! Erkek arkadaşını bacağından bıçakladı

Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi dehşet saçtı! Erkek arkadaşını bacağından bıçakladı
Giriş Tarihi: 30.3.2020

’nın ilçesinde, erkek arkadaşı ’ı bıçakla yaralayan , polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi ve iş insanı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Muğla'nın Ortakent Mahallesi'nde bir taş evde erkek arkadaşı Sedat Kumaş ile akşam yemeği yiyen Hazal Mesudiyeli önceki gece geç saatlere kadar erkek arkadaşıyla otururken bir anda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mesudiyeli, sevgilisi Kumaş'ı bacağından hafif şekilde bıçaklayarak yaraladı. Sedat Kumaş hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan Mesudiyeli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kumaş ise tedavi gördükten 2 saat sonra taburcu edildi.

Ayrıldıklarında olay olmuştu
Ali Ağaoğlu ile Hazal Mesudiyeli arasında 37 yaş fark vardı. Çiftin arasındaki bu yaş farkı, Mesudiyeli'nin ailesini de epey rahatsız ediyordu. Çift, 2,5 yıl birlikte kaldıktan sonra olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Mesudiyeli'nin ayrıldıktan sonraki paylaşımları da olay olmuştu.

Hazal Mesudiyeli kendisini görüntüleyen basın Sedat Kumaş mensuplarına 'Ben bir şey yapmadım' dedi.


Sedat Kumaş

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