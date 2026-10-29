ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? BUGÜN GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın yükselecek mi, çeyrek altın kaç TL? Altın piyasasını yakından takip eden vatandaşlar, 29 Ekim 2026 Perşembe günü güncel alış ve satış fiyatlarına odaklandı.
Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altındaki hareketlilik yakından izlenirken gözler gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatlarına çevrildi. Peki, bugün altın fiyatlarında nasıl bir tablo var? İşte güncel altın fiyatları...
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 29 EKİM 2026
▶Gram Altın Alış: 6.472,44₺
▶Gram Altın Satış: 6.473,34₺
▶Çeyrek Altın Alış: 10.392,68₺
▶Çeyrek Altın Satış: 10.632,48₺
▶Yarım Altın Alış: 20.720,42₺
▶Yarım Altın Satış: 21.264,96₺
▶Tam Altın Alış: 43.206,00₺
▶Tam Altın Satış: 43.719,00₺
▶Ata Altın Alış: 42.869,82₺
▶Ata Altın Satış: 43.960,58₺
▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.923,83₺
▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.930,78₺
▶Gümüş Alış: 85,08₺
▶Gümüş Satış: 85,16₺