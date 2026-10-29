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Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? BUGÜN GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? BUGÜN GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları 29 Ekim Perşembe günü yeniden gündemde. Altın alım satımı yapacaklar güncel rakamları araştırırken piyasalardaki son hareketlilik de merak uyandırdı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum ne?

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın yükselecek mi, çeyrek altın kaç TL? Altın piyasasını yakından takip eden vatandaşlar, 29 Ekim 2026 Perşembe günü güncel alış ve satış fiyatlarına odaklandı.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altındaki hareketlilik yakından izlenirken gözler gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatlarına çevrildi. Peki, bugün altın fiyatlarında nasıl bir tablo var? İşte güncel altın fiyatları...



KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 29 EKİM 2026

Gram Altın Alış: 6.472,44₺

▶Gram Altın Satış: 6.473,34₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.392,68₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.632,48₺

▶Yarım Altın Alış: 20.720,42₺

▶Yarım Altın Satış: 21.264,96₺

▶Tam Altın Alış: 43.206,00₺

▶Tam Altın Satış: 43.719,00₺

▶Ata Altın Alış: 42.869,82₺

▶Ata Altın Satış: 43.960,58₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.923,83₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.930,78₺

▶Gümüş Alış: 85,08₺

▶Gümüş Satış: 85,16₺

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