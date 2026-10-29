ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? BUGÜN GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın yükselecek mi, çeyrek altın kaç TL? Altın piyasasını yakından takip eden vatandaşlar, 29 Ekim 2026 Perşembe günü güncel alış ve satış fiyatlarına odaklandı.