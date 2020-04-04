Dur, ne ediyon Müdür?

Hamdi Alper Kolukısa, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri hiçe saydı. Muğla-Aydın karayolunda uzayan araç kuyruklarına karşı kaçak yol tarif etti: Ova restoranın ara yolundan gitsinler.

Son yerel seçimler öncesine kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan ve halen İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü olan Hamdi Alper Kolukısa, alınan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Muğla-Aydın karayolunda uygulanan trafik önlemleri dolayısıyla uzayan araç kuyruklarına karşı kaçak yol tarif etti, "Ova restoranın ara yolundan gitsinler" yorumu yaptı.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILDI

Kenk genelinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında Muğla'nın Menteşe ilçesi girişinde bulunan trafik kontrol noktalarındaki güvenlik iki katına çıkarıldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Muğla-Aydın kontrol noktasında durdurulan araçlarda, polis ekipleri sürücü ve yolculara ateş ölçümünü yaparken, toplu taşıma araçlarında ise yolcular arasındaki sosyal mesafe kontrol edildi. Yapılan kontroller sonrasında uyarılarda bulunan polis ekipleri tarafından vatandaşlar almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.

Hamdi Alper Kolukısa

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Önlemler kapsamında oluşan uzun araç kuyruğunu bir vatandaş cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Vatandaş paylaşımında, "Vaka az diye kopan geliyor. Muğla'nın sağlık kapasitesi Muğla'ya göre, alt yapısı zayıf, yoğun bakım kapasitesi az, bu süreçte ikameti olmayanı almasınlar. İşin boyutları değişiyor" notu düştü.



Oluşan uzun araç kuyruğunu bir vatandaş cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Kolukısa da buna skandal bir yorum yazdı.



'BARİ Bİ İŞE YARASINLAR'

Sosyal medyadaki bu paylaşıma İETT Genel Müdürü Kolukısa, vatandaşların, polislerin ve sağlık görevlilerinin önlem aldığı uzun araç kuyruklarına girmeden gidebilecekleri kaçak bir yol tarif etti. Kolukısa'nın kaçak yol tarifi ise "Ova restoranın ara yolundan gitsinler" şeklinde oldu. Devletin vatandaşlara yönelik uyguladığı korona virüs önlem ve tedbirlerini hiçe sayan Kolukısa, aynı paylaşıma bir yorum daha yaparak ve Muğlaspor'u kastederek, "Bari bi işe yarasınlar, Adem abi 200'er lira makbiz kessin kulübe" ifadelerine yer verdi.

FERDİ YAVUZ