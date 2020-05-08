  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Uçurumdan kurtuldu kalp krizinden öldü!

Uçurumdan kurtuldu kalp krizinden öldü!

'nın Menteşe ilçesinde düştüğü 80 metrelik uçurumdan hafif sıyrıklarla kurtulan isimli bir vatandaş, 15 gün sonra kalp krizinden hayatını kaybetti.

Uçurumdan kurtuldu kalp krizinden öldü!

08.05.2020, 11:22 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020,12:07

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 22 Nisan'da motosikleti ile 80 metrelik uçuruma düşen ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan vatandaş, 15 gün sonra kalp krizine yenik düştü.



35 yaşındaki Nurdoğan Gök, 48 NG 971 plakalı motosikleti ile Menteşe ilçesinin günübirlik tatil koyu Akbük'ten Ula'nın Akyaka Mahallesi'ne seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 metrelik uçurumdan denize uçmuş, kazayı hafif sıyrıklarla atlatmıştı.

22 Nisan'da meydana gelen kazanın üzerinden 15 gün geçmesinin ardından Nurdoğan Gök, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

IHA

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uçurumdan kurtuldu kalp krizinden öldü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA