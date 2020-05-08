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Haberler Muğla Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Boğazına kaçan 8 aylık hayatını kaybetti

'nın ilçesinde nefes borusuna kaçan 8 aylık isimli hayatını kaybetti. Bebeğinin hayatını kaybettiğini duyan anne sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti

08.05.2020, 09:08 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020,09:16

Nefes borusuna salatalık kaçan 8 aylık Ateş Bulut isimli bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay Muğla'nın Ula İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ateş Bulut isimli 8 aylık bebeğin boğazına salatalık kaçtı. Bebeğin nefes alamadığını fark eden aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ateş bebek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ateş bebek hayatını kaybetti.

Öte yandan ateş bebeğin ailesinden çok sayıda vatandaşta hastaneye geldi. Ateş bebeğin annesi hastanenin acil girişinde sinir krizi geçirdi.
Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

IHA

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