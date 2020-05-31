Özdil’in villası yeniden ofis oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in üzerine kayıtlı olan ve imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentileri yıkıldı. Özdil, verilen süre içerisinde villasının kaç bölümlerini kendi yıktırdı. Sabah saatlerinde 10 işçi villa sorumlusu ile beraber gelerek yıkım işlemine başladı. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkım gün boyu sürdü. İşçiler önce sökülebilecek bölümleri de topladı, ardından da kaçak olan bölmeleri hilti yardımı ile parçaladı. Yıkıma jeneratör odasından başlandı. Pencereler ve kapılar sökülerek toplandı. Tahliye işlemi yapıldığını gören ekipler de tutanak tuttuktan sonra villadan ayrıldı. Özdil'in milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerinde bulunan eşyalar da taşındı.



GÖZLER PORTAKAL'DA

Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümlerinin yıkılması, akıllara Yeni Asır'ın ortaya çıkardığı Fatih Portakal'ın çiftliğindeki kaçak bölümleri getirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde Seferihisar Belediyesi'ne bu yapı için 3194 sayılı kanun çerçevesinde gerekli işlemin yapılması, yani yıkılması için yazı göndermişti. Alınan bilgilere göre belediye, İl Müdürlüğü'ne söz konusu yapının ruhsatlandırma çalışmasının sürdüğü yönünde bir cevap gönderdi. Sundurmanın yıkılıp yıkılmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.



SONER YALÇIN'IN VİLLASI KURULDA İNCELENİYOR

İzmir'deki bir başka kaçak yapı da gazeteci Soner Yalçın'ın villası. İzmir Çeşme'de bulunan kaçak villa için 2015 yılında yıkım kararı çıkmıştı ancak belediye tarafından bu karar uygulanmadı ve Yalçın'ın sürekli eleştirdiği İmar Barışı'ndan da yararlandığı ortaya çıkmıştı. Yalçın'ın kaçak villasıyla ilgili dosyanın da Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nda incelendiği öğrenildi.



■ TUBA AYHAN

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