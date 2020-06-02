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sahillerini mermer tozuyla Maldivler'e çevirmeye çalıştılar 345 bin lira ceza yediler

’nın ilçesinde sahile mermer tozunu beyaz kum diye serecek olan 5 yıldızlı otele Bodrum Belediyesi ve Çevre ve şehircilik müdürlüğü baskın yaptı. Mermer tozunu seremeden cezai işlem uygulandı.

Bodrum sahillerini mermer tozuyla Maldivler'e çevirmeye çalıştılar 345 bin lira ceza yediler

02.06.2020, 16:59 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020,17:17

Bodrum'un Yalıkavak ve Gündoğan sahilinde denize sıfır 2 otel mermer tozunu sahile sermeye çalışırken yakalandı. Denize Maldivlerin sahillerinde bulunan beyaz kumu görüntüsünü vermek isteyen 2 otele Çevre İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre kontrol koruma müdürlüğü tarafından baskın yapıldı. Mermer tozunu sahile sererken suçüstü yakalandılar.

Mermer tozu olduğu iddia edilen kum için otele para cezası uygulandı. Yalıkavak mahalleside bulunan otele Çevre ve şehircilik müdürlüğü tarafından 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesti. Bodrum'un sahillerini mermer tozu ile Maldivlere çevirmeye çalışan diğer otel için ise soruşturma başladıkları öğrenildi.

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