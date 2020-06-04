Deniz turizminin salgın yüzünden etkilendiği Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı için liman ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 zam yapıldığını hatırlatan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, korona virüse rağmen zam yapılmasına tepki gösterdi.

BODRUM ZARARA UĞRADI

Büyükşehir Belediyesi'nden yüzde 25 yapılan zammı korona virüs tedbirleri altında bu sene uygulanmamasını ve 3 ay tekne bağlama ücretlerinin alınmamasını talep ettiklerini söyleyen Gökmen, "Buna karşılık gelen cevapta, sadece 3 ay tekne bağlama ücretlerine erteleme kararı denizcilerimizi bu zor günlerinde memnun etmemiştir" diye konuştu. Bodrum Belediyesi'nin 6 ayda bir kaç milyon lira gelir getiren liman işletmesini Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devretmesini de eleştiren Gökmen, "Bu kadar çok geliri olan bir limanın gelirlerinden Bodrum'un neden mahrum bırakıldığını anlamak mümkün değil. Ayrıca, limanlarda uygulanan yüksek bağlama bedelleri, denizcileri zor durumda bırakıyor. Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyeleri ise, destek yerine köstek oluyor" dedi.

Adem ÜLKER