Dolandırıcıların hedefi yaşlılar

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan İffet Zeynep Gökay'a (75) telefonla ulaşıp kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, FETÖ yalanıyla yaşlı kadını kandırdı. Şüpheli şahıs telefonda, "FETÖ/PDY'ye yönelik gizli bir operasyon yürütüyoruz. Hesabınızın örgüt tarafından kullanılıp kullanılmadığını belirleyip, sizi temize çıkarabiliriz" dedi. Bunun üzerine korkan yaşlı kadın, Bodrum'a giderek hesabındaki paranın tamamını çekti. Gökay, çektiği paranın 100 bin lirasını kendisini arayan kişinin yönlendirdiği hesaba yatırdı. Şüpheli, yaşlı kadını tekrar arayarak, "Ekibimizde 'Kaplan' kod adını kullanan bir polis arkadaş arabayla yanınıza gelip, size kod adını söyleyecek. Siz de paranın kalanını ona verin" dedi. Yaşlı kadın da gelen otomobile içerisinde 56 bin 890 lira ile 9 bin 217 doların bulunduğu çantayı bıraktı.

ŞANLIURFA'DAN GELMİŞLER

Kaplan kod adlı şüpheli Adana'nın Pozantı ilçesine doğru yola çıkarken, Ömer Demirkan ile Hıdır Yavuz da yaşlı kadından alınan parayı teslim almak için Şanlıurfa'dan yola koyuldu. İkili, Pozantı'ya giderken Hıdır Yavuz'un hayat kadını olan arkadaşı R.Ç'nin (26) evine uğrayıp uyuşturucu madde kullandı. Ardından Yavuz ile R.Ç, Demirkan ile buluşmak için Adana kent merkezine geri döndü. Ömer Demirkan, Hıdır Yavuz ile R.Ç. otomobille Belediye Evleri Mahallesi'nde gezerken, bölgede devriye görevinde olan polis ekipleri şüphelenerek aracı durdurdu.

ÇELİŞKİLİ İFADE YAKALATTI

Polis, araçta yaptığı incelemede çantadaki parayı fark etti. Bunun üzerine Hıdır Yavuz, çantanın R.Ç'ye ait olduğunu öne sürdü. Ömer Demirkan ise araç alım-satım işi yaptıklarını, araba için Adana'ya geldiklerini ancak geri döndüklerini iddia etti. Polis, çelişkili ifade veren şüphelileri emniyete götürünce gerçek ortaya çıktı.



KARAKOLDA BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

ÇAPRAZ sorguya alınan şüpheliler, ilk önce suçu birbirlerinin üzerine attı. Paradan haberi olmadığını söyleyen R.Ç. ise, "Kullanıldığımı fark etseydim, onlardan 3-4 bin lira komisyon isterdim" dediği öne sürüldü. Hıdır Yavuz ısrarla paranın R.Ç'ye ait olduğunu iddia ederken, Ömer Demirkan ise suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Ömer Demirkan ile Hıdır Yavuz tutuklandı.

FERDİ YAVUZ