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Haberler Muğla Üniversite öğrencisi Pınar'dan hala haber yok!

Üniversite öğrencisi Pınar'dan hala haber yok!

Muğla'da kaybolan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki ’den dört gündür haber alınamıyor. Gültekin’in Ula 'nde kaldığı evde sessizlik hakim olurken, aile Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığına geldi. Arama çalışmaları devam ediyor.

Üniversite öğrencisi Pınar'dan hala haber yok!

20.07.2020, 14:09 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020,14:21

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 4 gün önce kaybolan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'den dört gündür haber alınamıyor.

Pınar Gültekin'in Perşembe günü kardeşi Sibel Gültekin ile görüştükten sonra bir daha telefonlara cevap vermediği öğrenilirken, İstanbul'da yaşayan kardeşi Sibel Gültekin ve annesi Şefika Gültekin'in hem emniyet, hem de jandarma ekiplerine kayıp Pınar Gültekin'in bulunması için müracaatta bulunduğu öğrenildi. Pınar Gültekin'in Ula Akyaka Mahallesi'nde kaldığı evde sessizlik hakim olurken, aile Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığına geldi.

IHA

Üniversiteli Pınar’dan 3 gündür haber alınamıyor

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