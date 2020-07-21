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Haberler Muğla Pınar'ın gülüşünü soldurdu! O caninin kızı ve eşiyle fotoğrafı çıktı!

Pınar'ın gülüşünü soldurdu! O caninin kızı ve eşiyle fotoğrafı çıktı!

'da kaybolan ve 5 günün ardından cansız bedeni bulunan , eski sevgilisi tarafından öldürüldü. Üniversite öğrencisi Pınar'ı öldüren zanlısının Instagram profil fotoğrafında bir kız çocuğu ve eşi olduğu değerlendirilen bir kadın ile çekilen fotoğrafın bulunması dikkat çekti. Sabah’tan Hayrettin Şaşmaz’ın haberinin detayları…

Pınar'ın gülüşünü soldurdu! O caninin kızı ve eşiyle fotoğrafı çıktı!

21.07.2020, 12:16 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020,12:33

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı genç kızı öldürdüğünü ayrıntılarıyla itiraf etti.

FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Katil zanlısının ayrıca Instagram profil fotoğrafında bir kız çocuğu ve eşi olduğu değerlendirilen bir kadın ile doğum gününde çekilen fotoğrafın bulunması dikkat çekti. Yine zanlının Facebook profil fotoğrafında bir kadın ile fotoğrafının bulunduğu, barda olduğu görüldü.

VARİLLE ORMANLIK ALANA BIRAKMIŞ

Bilindiği gibi, henüz gençliğinin baharında 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in C.M.A. tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH

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