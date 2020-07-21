Pınar Gültekin’in katilinin evli olduğu ortaya çıktı! Önce dövdü, sonra cesedi varile koyup üzerine beton döktü

16 Temmuz'da Muğla'nın Akyaka ilçesindeki evinden çıkan Pınar Gültekin'den daha sonra haber alınamadı. Talihsiz kadın üniversite öğrencisiydi, yalnız yaşıyordu. Ailesi İstanbul'da olan Pınar Gültekin'in ablası ile annesi polise haber verdi. Arama çalışmaları beş gün devam etti ve talihsiz kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Cinayete kurban gittiği tespit edilen Pınar Gültekin'in katilinin de eski sevgilisi C.M.A olduğu ortaya çıktı! İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNİN ARDINDAN KATİL ORTAYA ÇIKTI!

5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.

Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından göz altına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.



VAHŞİ CİNAYETİN DETAYLARI…

Güvenlik kameraları ve telefon kayıtlarından ulaşılan zanlı C.M.A, öldürdüğü üniversite öğrencisi Pınar'la ilişkisi olduğunu, olay günü tartıştıklarını ve tartışma sonrasında sevgilisini döverek vahşice öldürdüğünü itiraf etti.

Zanlı, öldürdüğü sevgislini kendisine ait evi depo kısmında yaktığını ve cesedi bir varile yerleştirdikten sonra Menteşe ilçesinde ormanlık alana bıraktığını anlattı.

Jandarma ekipleri, zanlının ifadesi sonrasında cesedin olduğu varile buldu. Ceset incelenmek üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na teslim etti.

Gözaltına alınan zanlının ifadesi doğrultusunda, yeni gözaltılar olacağı öğrenildi.

ÖZEL ARAMA EKİBİ KURULMUŞTU…

Muğla Valiliğinin talimatı doğrultusunda, arama çalışmalarını aralıksız sürdüren polis ve jandarmanın Pınar'ı bulmak içim özel ekip kurmuştu.

Polis ve jandarma ekipleri Pınar Gültekin'i bulmak için son görüldüğü noktalardaki tüm kameraları incelemeye almışlardı.

Muğla'da yaşayan vatandaşlar ise 5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in bulunması için adeta seferber olmuştu.

Sosyal medya hesaplarından Pınar'ın fotoğraflarını ve ailesine ait irtibat bilgilerini paylaşan vatandaşlar, arama çalışmalarını aralıksız sürdüren güvenlik güçlerine yardımcı olmaya çalışıyorlardı.

Pınar Gültekin'in İstanbul'da yaşayan kardeşi Sibel Gültekin ve annesi Şefika Gültekin kızlarını bulmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için Muğla'ya gelmişti.

KENAN GÜRBÜZ / SABAH

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