Pınar Gültekin'i katletmişti! Katilin cesedi yakarken anlattıkları kan dondurdu!

Vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı.

5 GÜNLÜK ÇALIŞMADAN SONRA YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin 5 gün boyunca aralıksız çalışması sonucu yakalandı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA ONLARCA KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

JASAT, ekipleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in kaybolduğu ihbarının ardından vahşice öldürülen genç kızın sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında onlarca kişi ile görüştü.

Vahşice öldürülen genç kızın en son zanlı, Cemal Metin Avcı ile görüldüğü istihbaratın edinen ekipler, güvenlik kameralarında zanlının görüntülerine yoğunlaştılar.

KOMŞULARI DUMANDAN ŞÜPHELENİP SORDU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı'nın benzin dökerek genç kızı yaktığı esnada, evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.

"MANGAL YAPIYORUM" DEDİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı'nın benzin dökerek genç kızı yaktığı esnada, evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.

KAFEDEKİ GÖRÜNTÜLER TAKİBİ BAŞLATTI

JASAT ekipleri, 5 gün boyunca 100'ün üzerinde güvenlik kamerasının görüntüsünü saatlerce izledi. Ekipler, zanlının vahşice öldürdüğü genç kızı alışveriş merkezinin kafesinden aldığı esnada çekilen güvenlik kameraları görüntülerini bulunca takip başladı.

PET ŞİŞE İLE ALDIĞI BENZİNLE PINAR'I YAKTI!

Cinayeti işledikten 3.saat 15 dakika sonra bir benzinlikten pet şişe ile 3 litre benzin aldığı güvenlik kameralarından belirlenen zanlı ifade için çağrıldığı jandarma Komutanlığında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve ilk başta genç kızı tanımadığını ifade eden zanlı JASAT ekiplerinin gösterdiği deliller sonrasında cinayeti işlediğini kabul etti ve olaydan 1 gün sonra cesedi ormanlık alana bıraktığını anlattı.

KATİLİNİ SOSYAL MEDYADA ENGELLEMİŞ

Pınar Gültekin'in cinayet zanlısının sosyal medya hesabı ele verdi. Gültekin'in, cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'yı 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı.

Zanlının sorgusunda, ekipler sosyal medya hesabının Pınar Gültekin tarafından neden engellendiği üzerinde yoğunlaşınca, zanlı her şeyi anlatmak zorunda kaldı.

KARANLIKTA KALAN 4 GÜN

Cinayetin ilk gün işlendiğini zanlının ifadesinden öğrenen savcılık ve jandarma zanlının cinayetten sonraki 4 gün boyunca ne yaptığını araştırıyor. Zanlının bu süre içindeki görüşmeleri tek tek inceleniyor.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Pınar Gültekin'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından, genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi.

Cenazeyi teslim alan genç kızın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Pınar Gültekin'in cenazesinin doğum yeri olan Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedileceği öğrenildi.Baba Sıddık, anne Şefika ve erkek kardeşi Vedat Gültekin, vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in cenazesini almak için İstanbul'dan Muğla'ya gelmişti.

SAVCIYA 5 SAAT İFADE VERDİ

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve vahşi cinayeti ilk ifadesinde anlatan zanlı Cemal Metin Avcı, jandarmadaki ilk ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı.

Muğla adliyesinde 5 saat boyunca savcıya ifade veren zanlı Cemal Metin Avcı, tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kenan GÜRBÜZ / SABAH

Pınar Gültekin'in cenazesi ailesine teslim edildi

Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı

Pınar'ın gülüşünü soldurdu! O caninin kızı ve eşiyle fotoğrafı çıktı!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Pınar Gültekin açıklaması!

Pınar Gültekin’in okuduğu üniversiteden duygulandıran mesaj: Umutluyduk oysa...