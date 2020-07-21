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    Yeniasır TV Gündem Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı

    Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 21.07.2020, 17:40

    Muğla’da 5 gündür kendisinden haber alınamayan Pınar Gültekin’in bar işletmecisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra bir varile konulan cesedinin üzerine beton dökülmesi sonucu öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen katilin olay günü benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı.

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