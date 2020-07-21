Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/pinarin-katili-cemal-metin-avcinin-benzin-istasyonundaki-goruntuleri-ortaya-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla’da 5 gündür kendisinden haber alınamayan Pınar Gültekin’in bar işletmecisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra bir varile konulan cesedinin üzerine beton dökülmesi sonucu öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen katilin olay günü benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı.