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Haberler Muğla Pınar Gültekin'i katletmişti! O caninin işyerindeki 'katil' kelimesi gazete ile kapatıldı

'i katletmişti! O caninin işyerindeki 'katil' kelimesi gazete ile kapatıldı

'da kaybolan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi 'i eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Gültekin’i katleden ’nın işlettiği bar, yakınları tarafından kapatıldı. Avcı’nın iş yerinin camına spey boyayla yazılan 'katil' kelimesi gazete kağıdı ile kapatıldı.

Pınar Gültekin'i katletmişti! O caninin işyerindeki 'katil' kelimesi gazete ile kapatıldı

27.07.2020, 09:33 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020,09:42

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldüren Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar, yakınları tarafından hizmete kapatıldı. Avcı'nın iş yerinin camına spey boyayla yazılan 'katil' kelimesi gazete kağıdı ile kapatıldı.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı.


Genç kız, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.


Öte yandan Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar ise yakınları tarafından kapatılırken, tabelaların üzeri siyah naylonla örtüldü. İş yerinin camına ise kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce beyaz sprey boyayla yazılan ve bir süre kalan 'katil' kelimesinin ise gazeteyle kapatıldığı görüldü.

DHA

Pınar Gültekin'in katledildiği evin kapısına kilit vuruldu

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