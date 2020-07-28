Haberler Muğla Pınar Gültekin'i katleden caninin iş yerindeki katil yazısı silindi, gazeteler kaldırıldı

Pınar Gültekin'i katleden caninin iş yerindeki katil yazısı silindi, gazeteler kaldırıldı

27 yaşındaki Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar, yakınları tarafından hizmete kapatıldı. İş yerinin camına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce beyaz sprey boyayla yazılan ve bir süre kalan 'katil' kelimesinin ise cinayet haberinin yer aldığı gazeteyle kapatıldığı görüldü. Basında gündem konusu olan haberlerin ardından Avcı'nın yakınları harekete geçerek katil kelimesini sildikten sonra gazeteleri kaldırdı.

28.07.2020, 15:53 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020,16:02