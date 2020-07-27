Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde telefon görüşmeleri ortaya çıktı!

Bodrum'da ifadesi alınan şahsın, Pınar'ın eski erkek arkadaşı olduğunu ve uzun bir süre önce ayrıldıklarını söylediği öğrenildi. Yetkililer, Pınar'ın arkadaşı Ceren ve eski erkek arkadaşının ifadelerinin cinayetin karanlıkta kalan yönlerini aydınlatmak açısından çok önemli olduğunu vurguladılar. Vahşice öldürülen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in ölümü sonrasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldürülmesi olayını araştıran Sabah muhabiri Kenan Gürbüz, önemli ayrıntılara ulaştı.





Sabah Muhabiri Kenan Gürbüz'ün ulaştığı bilgilere göre; Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından derinleştirilen ve gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında Pınar, kaybolduktan sonra cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'yı aradığı ifadelerde ortaya çıkan Pınar'ın arkadaşı Ceren'in Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi olduğu ve İstanbul'da yaşadığı ortaya çıktı.



Yetkililer, Pınar'ın kaybolmasının ardından Jandarma tarafından açık kimliği gizli tutulan Ceren'in ilk ifadesinin alındığını mahkeme sürecinde de tekrar ifadesine başvurulacağını bildirdiler.



ESKİ ERKEK ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI…

Pınar'ın telefon görüşmelerinin incelenmesi sonrasında, Pınar'ın Bodrum'da yaşayan ve eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişinin daha ifadesine başvuruldu. Jandarma ekiplerince, Bodrum'da ifadesi alınan şahsın, Pınar'ın eski erkek arkadaşı olduğunu doğruladığı ve Pınar ile uzun bir süre önce ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.



Hukukçular, Pınar'ın arkadaşı Ceren ve eski erkek arkadaşının ifadelerinin cinayetin karanlıkta kalan yönlerini aydınlatmak açısından çok önemli olduğunu vurguladılar.

SABAH/ KENAN GÜRBÜZ

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