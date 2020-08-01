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Fethiye’de 67 düzensiz yakalandı

'nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla 'a geçmeye çalıştığı öğrenilen 67 düzensiz , tarafından yakalandı.

Fethiye’de 67 düzensiz göçmen yakalandı

01.08.2020, 16:46

Edinilen bilgiye göre, Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye Körfezi açıklarında devriye attıkları sırada 18 metrelik yelkenli tekneyi şüphe üzerine durdurdu. Sahil Güvenlik ekipleri yelkenli tekne ile Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran, Irak, Afganistan, Somali, Filistin, Cezayir ve Suriye uyruklu 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen ve işlemlerinin yapılması için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İHA

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