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Haberler Muğla Aydın ve Muğla’da bu yıl 865 hektar alan yandı

Aydın ve ’da bu yıl 865 hektar alan yandı

Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bu yıl meydana gelen 272 yangında 865 hektar alan yandı.

Aydın ve Muğla’da bu yıl 865 hektar alan yandı

15.08.2020, 13:08

Ateş savaşçıları orman yangınları ile mücadeleye devam ederken, 2020 yılında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bu güne kadar meydana gelen yangınlarda 865 hektar alan yandı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muğla ve Aydın illerinde ekipler bu yıl 170 orman ve 102 ziraat yangınına müdahale etti. Çıkan yangınlarda 430 orman, 435 de ziraat olmak üzere toplamda 865 hektar alan yandı.



Öte yandan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Dün, Aydın'da Söke ve Didim, Muğla'da ise Marmaris, Fethiye ve Milas olmak üzere beş ayrı bölgede çıkan orman yangınlarında helikopter, arazöz ve yangın söndürme işçilerimiz bölgelere sevk edilerek havadan ve karadan müdahale edilmiş ve yangınlar söndürülmüştür" dedi.

İHA

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