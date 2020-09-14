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Muğla'da trafik kazası: 1 yaralı

Muğla Milas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Ömer Özdemir’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

14.09.2020, 16:23 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,16:30