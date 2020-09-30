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Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

’nın Fethiye ilçesinde Babadağ 1200 pistinden havalandıktan sonra Rus yolcusu ile düşen yamaç paraşütü pilotu ve yolcu yaralandı.

Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

İHA

30.09.2020, 18:46

Kaza; Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da meydana geldi. Fethiye'ye tatile gelen Rus turist Nikolay Milin, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın bin 200 metrelik pistinden yamaç paraşütü pilotu Burak Keptığ ile tandem (ikili) uçuş yaptı.


HERKES YARDIMA KOŞTU
Sorunsuz şekilde havalandıktan sonra Ölüdeniz'e doğru süzülen ikilinin paraşütü, bilinemeyen nedenle 100 metreden hızla çalılık ve sert zemine düştü. Kazada pilot Keptığ ve yolcusu Milin kazada yaralandı. Diğer pilotların durumu fark etmesi üzerine 112 komuta merkezinden yardım istendi. Bölgeye 112 Acil Servis, Jak, Umke ve Jandarama Asayiş personeli sevk edildi.



Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı olan Rus turisti bölgeye yakın noktada bekleyen ambulansa ulaştırdı. Sedyeye alınan pilot Keptığ ise, sarp arazide taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Yaralılar ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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