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Haberler İzmir İzmir'de nefes kesen operasyon! "Ya haraç ya da kurşun" diyerek dehşet saçıyorlardı! Suç örgütü kafese düştü

İzmir'de nefes kesen operasyon! 'Ya haraç ya da kurşun' diyerek dehşet saçıyorlardı! Suç örgütü kafese düştü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki iş insanlarının kabusu haline gelen şantaj ve haraç çetesine yönelik düğmeye basıldı. Polis ekiplerinin adım adım iz sürdüğü 17 günlük amansız takibin ardından çete üyeleri tek tek kapana kıstırıldı. İşte nefes kesen operasyonun detayları...

DHA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bayındır, Torbalı ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri; Bayındır, Tire ve Torbalı ilçelerinde iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek para talep eden suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

İlk olarak 5 Eylül'de Bayındır ilçesindeki bir iş yerine saldırı düzenleyen 2 şüpheli, 15 Ekim'de yakalandı. Bu şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, 2 Kasım'da yaptığı ikinci dalga operasyonda örgüt yöneticilerinin aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Bu 4 şüpheli de sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 1 şarjör ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan suç örgütünün yurt dışında olduğu belirlenen lideri için kırmızı bülten ile aranma kaydının çıkarılması için işlemlere başlandığı bildirildi.

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