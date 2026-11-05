Haberler İzmir İzmir'de nefes kesen operasyon! "Ya haraç ya da kurşun" diyerek dehşet saçıyorlardı! Suç örgütü kafese düştü İzmir'de nefes kesen operasyon! 'Ya haraç ya da kurşun' diyerek dehşet saçıyorlardı! Suç örgütü kafese düştü Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki iş insanlarının kabusu haline gelen şantaj ve haraç çetesine yönelik düğmeye basıldı. Polis ekiplerinin adım adım iz sürdüğü 17 günlük amansız takibin ardından çete üyeleri tek tek kapana kıstırıldı. İşte nefes kesen operasyonun detayları... DHA









Son dakika İzmir haberleri... Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bayındır, Torbalı ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri; Bayındır, Tire ve Torbalı ilçelerinde iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek para talep eden suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

İlk olarak 5 Eylül'de Bayındır ilçesindeki bir iş yerine saldırı düzenleyen 2 şüpheli, 15 Ekim'de yakalandı. Bu şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.