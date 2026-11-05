Haberler İzmir İzmir'deki hırsızın pişkinliği pes dedirtti: Önce polisin parmağını ısırdı sonra... İzmir'deki hırsızın pişkinliği pes dedirtti: Önce polisin parmağını ısırdı sonra... İzmir son dakika haberleri...İzmir'in Narlıdere ilçesinde 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 33 gündür aranan firari hırsız, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Kaçarken polisin parmağını ısıran şüphelinin, ters kelepçeyle adliyeye götürülürken söylediği sözler ise şaşkınlık yarattı.İşte görenleri şoke eden olayın ayrıntıları... İHA









Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 33 gündür her yerde aranan B.E. (22) isimli şahsın yerini tespit etti. 3 Kasım günü Atatürk Mahallesi Şinasi Sokak üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, ekipleri karşısında gören B.E. kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında sokak aralarında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Köşeye sıkıştırılan firari hırsız, kendisini yakalamaya çalışan polislere direndi. Kaçışını sürdürmek ve yakalanmamak için polisle fiziksel arbede yaşayan B.E., görevli memuru parmağından ısırarak yaraladı.





YAKINLARI DA POLİSE DİRENDİ



Olay yerinde yaşanan arbede sırasında, şahsın yakınları da olay yerine gelerek polislere mukavemet gösterdi. Güvenlik güçlerinin soğukkanlı ve kararlı müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, polis ekiplerine mukavemet gösteren ve tehditler savuran şahıslar hakkında da ayrıca 'Görevli Memura Mukavemet ve Tehdit' suçlarından adli işlem başlatıldı.