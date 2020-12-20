Fethiye’de İngiliz ayaklanması

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ovacık-Hisarönü hattındaki altyapı çalışmaları nedeniyle mahalle aralarındaki yolları delik deşik edip bırakması İngilizleri çileden çıkardı. Fethiye'nin sessiz sakinleri İngilizler çareyi eylem yapmakta buldu. Belediyenin aylardır tamamlayamadığı yol için yürüyüş yapan İngilizler, ellerinde ise "Daha Güvenli Yollar İstiyoruz" "Çalış Plajı'nı Güzelleştiriyorsan Ovacık Yollarını da Güzelleştirebilirsiniz" yazılı dövizlerle sokaklarındaki çukurları ve bozuk yolları gösteren fotoğraflar taşıdı.

Ölüdeniz'deki Belediye Hizmet binası önünde toplanan İngilizlere Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli ve Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bolelli, Büyükşehir ve Fethiye belediyelerinin 62 milyon TL yatırım ile yapımına başladığı Hisarönü-Ovacık Mevkii kanalizasyon hattı çalışmalarının bitmesi için çalışmaları hızlandırma sözü verdi.

YOL İSTİYORUZ

Ellerinde dövizlerle yetkilileri dinleyen İngiliz uyruklu vatandaşlar, "Aylardır hiç birşey yapılmıyor her yer çukur ve çamur. Güvenlik önlemi yok defalarca şikayetlerimizi dile getirdik ama bizi dinleyen olmadı en son böyle bir eylem yaparak dikkat çekmek istedik" dedi.

Ovacık'ta mağazası bulunan Nazlı Yakar, "Buradaki İngilizlerin çoğu yıllardır arkadaşım. Altyapıyla ilgili çalışmaların tamamlanmamasından çok şikayetçiler. Benden de yanlarında olmamı istediler. Yolların daha güvenilir hale getirilmesini istiyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin uzun zamandır taleplere sırt çevirip insanları bilgilendirmediğini söyleyen bazı eylemciler ise özellikle akşamları aydınlatma konusunda sıkıntılar bulunduğunu, ambulans, itfaiye gibi acil ihtiyaçların yollar yüzünden gelemediğini dile getirdiler.

ERDOĞAN CANKUŞ